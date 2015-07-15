الإسماعيلي لـ في الجول: الاستغناء عن الحضري؟ ميدو طلب الإبقاء عليه

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للدراويش طلب الإبقاء على كل اللاعبين في الفريق.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com إن ميدو برر طلبه بضرورة التعرف على كل اللاعبين ومعرفة احتياجات الفريق في الفترة المقبلة قبل اتخاذ أي قرار بالاستغناء عن أحد.

وتابع أبو السعود "مسألة رغبات البعض من اللاعبين بالرحيل مثل عصام الحضري سوف يتم عرضها على ميدو لدراستها وبحثها".

وأردف "هذا لن يكون مع عصام فقط، بل مع كل لاعب. وذلك للوصول إلى القرار المناسب للفريق".

وينتظر الإسماعيلي تحديد موعد مع ميدو لتوقيع عقد توليه تدريب الدراويش حتى يقود الفريق في كأس مصر.