إصابة قوية تستبعد كارفاليو من موسم انتقالات أرسنال؟

يبدو أن ويليام كارفاليو لاعب وسط سبورتنج لشبونة سيخرج من سباق انتقالات هذا الصيف بعدما تعرض لإصابة قوية.

لاعب الوسط الواعد سيغيب عن المستطيل الأخضر لمدة 3 أشهر. هذا يعني أنه لن يحضر معسكرا إعداديا لأي فريق هذا الصيف.

هذا الأمر سيوجه ضربة لمن يريد ضم اللاعب، خاصة وأن سعر ويليام كارفاليو لم يكن هينا بل تخطى حاجز الـ35 مليون يورو.

أرسنال كان أكثر المهتمين بضم اللاعب، وفضله على مورجان شنايدرلين الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد.

لكن سعر اللاعب عطل أرسنال، والآن إصابته قد تبعده عن حسابات المدفعجية تماما.