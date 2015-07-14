أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إصابة قوية تستبعد كارفاليو من موسم انتقالات أرسنال؟

Google+ Print
إصابة قوية تستبعد كارفاليو من موسم انتقالات أرسنال؟ إصابة قوية تستبعد كارفاليو من موسم انتقالات أرسنال؟

يبدو أن ويليام كارفاليو لاعب وسط سبورتنج لشبونة سيخرج من سباق انتقالات هذا الصيف بعدما تعرض لإصابة قوية.

لاعب الوسط الواعد سيغيب عن المستطيل الأخضر لمدة 3 أشهر. هذا يعني أنه لن يحضر معسكرا إعداديا لأي فريق هذا الصيف.

هذا الأمر سيوجه ضربة لمن يريد ضم اللاعب، خاصة وأن سعر ويليام كارفاليو لم يكن هينا بل تخطى حاجز الـ35 مليون يورو.

أرسنال كان أكثر المهتمين بضم اللاعب، وفضله على مورجان شنايدرلين الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد.

لكن سعر اللاعب عطل أرسنال، والآن إصابته قد تبعده عن حسابات المدفعجية تماما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع