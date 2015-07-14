رسميا.. رحيم ستيرلنج أغلى لاعب إنجليزي بانتقاله إلى سيتي

بات رحيم ستيرلنج رسميا أغلى لاعب إنجليزي في سوق انتقالات بلاده بعدما خلع رداء ليفربول وارتدى قميص مانشستر سيتي.

ليفربول أعلن عبر موقعه الالكتروني رحيل ستيرلنج عن الفريق متجها إلى سيتي بعقد يمتد لخمس سنوات.

صفقة ستيرلنج هي الأغلى بين اللاعبين الإنجليز بعدما تخطى أندي كارول حين رحل إلى ليفربول مقابل 35 مليون جنيه استرليني.

وقال مانويل بيللجريني المدير الفني لسيتي: "اليوم نتعاقد مع واحد من أمهر لاعبي الوسط في العالم كله".

وينضم ستيرلنج – 20 عاما - إلى سيرخيو أجويرو وديفيد سيلفا ويايا توريه في ترسانة مانشستر سيتي الهجومية.