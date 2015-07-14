قصة فيورنتينا وتشيلسي في طريقها للحل بعيدا عن صلاح

تبدو أزمة فيورنتينا مع تشيلسي على وشك الانتهاء وفي طريقها للحل بحسب ما يظهر في تصريحات مدير القلعة البنفسجية أندريا روج.

روج تحدث فيما أبرزته مجلة كالتشيو إيطاليا مؤكدا "العلاقات مع تشيلسي جيدة. حاليا نحن نتحدث عن حلول مطروحة".

فيورنتينا ضم النجم المصري محمد صلاح من تشيلسي في يناير الماضي بعقد يتيح للنادي تمديد بقاء المصري الدولي لسنة مقابل مليون يورو.

حول فيورنتينا المليون يورو إلى حساب تشيلسي، لكن صلاح رفض الاستمرار مع فريق الفيولا.

النتيجة أن فيورنتينا هدد بتصعيد الأمر، رغم أن عقد صلاح يتيح للمصري ألا يقبل تمديد إعارته مع النادي.

تشيلسي يرغب في حل الأمر مع فيورنتينا بشكل ودي، ودون أن يحدث أي شيء يؤدي لمعاقبة ناد من الاثنين.

وقال مدير فيورنتينا إن الحل قد يكمن في استعارة لاعب أخر من تشيلسي، مفصحا "هناك العديد من اللاعبين الذين نهتم بهم من هناك".

وذكرت تقارير صحفية أن روبن لوفتس تشك سيكون الجناح الذي يخرج معارا من تشيلسي إلى فيورنتينا كحل للأزمة التي نشبت.