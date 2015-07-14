كرويف: 80 مليون يورو لبوجبا أمر سخيف

يؤمن الأسطورة الهولندية ونادي برشلونة يوهان كرويف أن دفع 80 مليون يورو ليوفنتوس من أجل ضم بول بوجبا للفريق الكتالوني هو أمر سخيف.

وكان يوفنتوس قد حدد في وقت سابق أنه لن يستغنى عن بوجبا لأي فريق إلا بعد دفع 80 مليون يورو، وهو ما وافق عليه برشلونة، قبل أن ترفض إدارة البيانكونيري عرض البلوجرانا.

وأكد خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة أن ناديه لن يستطيع ضم بوجبا خلال الصيف الجاري، وأنه عليه الانتظار حتى العام المقبل.

وتحدث كرويف لإذاعة كادينا كوب الإسبانية"الأرقام التي انتشرت حول المبلغ المطلوب دفعه لضم بوجبا أمر سخيف".

وواصل"في الماضي كان برشلونة ينتج لاعبين لا يكلفونه شيئا مثل ليونيل ميسي، شابي هيرنانديز، وأندريس إنيستا، لكن الآن كل ذلك اختفى، وهذا أمر سيئ جدا".