إنريكي: إذا اراد بدرو الرحيل سأحترم قراره .. ولكني أريد بقاءه

لويس إنريكي يأمل في بقاء بدرو ويحلم بالسداسية

برشلونة، 14 يوليو/تموز (إفي): أعرب مدرب برشلونة لويس انريكي عن أمله في بقاء المهاجم بدرو رودريجيز، الذي وصلته عروض من أندية مختلفة، في صفوف الفريق الكتالوني، مؤكدا أن البرسا سيسعى للتتويج بـ"السداسية" هذا الموسم.

وقال إنريكي "لا أريد أن أترك أحدا ممن لديهم عقود. لا أريد أن أترك أي لاعب من فريقي. لقد تحدثت مرات عدة عن أهمية بدرو بالنسبة لنا، ولكن هناك شرط جزائي لفسخ العقد (انخفض من 150 إلى 30 مليون يورو)، وإذا اراد الرحيل، سأحترم قراره".

وأضاف إنريكي في أول مؤتمر صحفي خلال الموسم الجديد أنه يريد من بدرو أن يفعل "مثل (مارك) بارترا، الذي كان في وضع مماثل له وفي النهاية قرر البقاء"، لكنه لا يستطيع وعده بالمشاركة بشكل أكبر في المبارايات.

وقال "أنا لا استطيع أن أعد اللاعبين بدقائق أو بمكان" في تشكيلة البرسا الأساسية.

وأبدى المدير الفني سعادته بضم لاعب الوسط التركي اردا توران والمدافع اليكس فيدال، مشيرا إلى أنه طلب بنفسه التعاقد معهما و"كان التخطيط للموسم المقبل مسئوليته".

وأبرز بشكل خاص التعاقد مع اللاعب التركي: "أهنئ مجلس الادارة الذي وافق على صفقة اردا توران، فهو لاعب يعرف الليجا، ومن الصعب قطع الكرة منه، سيكون مهما بالنسبة لنا وسيجعلنا أفضل. إنها صفقة كبيرة".

وكان لويس انريكي قد طلب أيضا بعودة دنيس سواريز المعار إلى سيفيليا لموسمين، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منع البرسا من استعادته حتى 2016.

وقال "كنا نريده، لأن الصفقات الجديدة لا يمكن أن تلعب حتى يناير ولكن لأنهم لم يكن ليتركونا نتعاقد معه حتى ذلك الحين، فسيظل عاما آخر في سيفيليا".

وأظهر المدير الفني طموحا أكبر مع البرسا في الموسم الجديد، مؤكدا أن "الثلاثية أصبحت من الماضي، الماضي الرائع. الآن نحن نهتم بالحاضر، نتطلع للسداسية"، في إشارة إلى سعي برشلونة لتحقيق ثلاثة ألقاب أخرى هي كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

وأكد أنه على الرغم من أن لاعبيه قدموا موسما مثالثا الموسم المقبل "لكن لا يزال هناك هامشا للتحسن والتطور".

وحول اهتمام العديد من مرشحي رئاسة النادي بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الايطالي، قال إنريكي إنه يريد "تجنب الدخول في المشهد الانتخابي" وبالتالي التكهن باحتمال التعاقد معه، لكنه أكد أنه "لاعب مثير للاهتمام".

وعن منير الحدادي وساندرو راميريز اللذين تم تصعيديهما من الفريق الرديف إلى الفريق الاول، قال "سنرى ما إذا كانا في النهاية سيظلان معنا أم لا".

وأعرب المدير الفني عن أمله في الاستعانة خلال الموسم الجديد بلاعبين لم يشاركا في الموسم الماضي هما المدافع توماس فيرمالين للإصابة والظهير دوجلاس بيريرا الذي لم يدخل على الإطلاق في حسابات المدرب.

وقال "بالنسبة لتوماس نحن نعرف مستواه ودوجلاس اتمنى أن يقدم نسخة مماثلة لما رأيناه عليها في البرازيل عندما قررنا ضمه، الآن مرحلة التأقلم قد مضت".

وأكد المدير الفني أن ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو وكلاوديو برافو "سيحصلون مثل باقي اللاعبين على عطلة شهر، وهي ضرورية سواء بدنيا أو ذهنيا" بعد مشاركتهم في كوبا أمريكا.

وأوضح أن الجهاز الفني سيضع "خطة عمل مخصصة" للثلاثة لدى عودتهم للفريق لضمان استعادة مستواهم سريعا.