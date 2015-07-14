مصرع 13 وإصابة 5 في حادث تصادم مروع بالمنيا

لقي 13 شخص مصرعهم وأصيب 5 آخرين أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة مع أخرى نقل بطريق المحيط أمام مركز ملوي جنوب محافظه المنيا، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

تلقى اللواء محمد الهلباوي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطار من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي، بوقوع حادث سير أسفر عن ضحايا ومصابين، وعلى الفور إنتقل العقيد محمد عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة، والنقيب أحمد الصفتي معاون مباحث مركز المنيا، لفحص البلاغ حيث تبين تصادم سيارة أجرة مع أخرى نقل بطريق المحيط بالقرب من قريه قصر هور بملوي، مما أسفر عن مصرع 13 شخص وأصيب 5 أشخاص جميعهم من مستقلي السيارة الأجرة وتم نقلهم لمستشفى ملوى العام وجار رفع آثار الحادث.