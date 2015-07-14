أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأولى مكرر علمي بقنا: مثلي الأعلى الجراح العالمي مجدي يعقوب‎

Google+ Print
الأولى مكرر علمي بقنا: مثلي الأعلى الجراح العالمي مجدي يعقوب‎ الأولى مكرر علمي بقنا: مثلي الأعلى الجراح العالمي مجدي يعقوب‎

الطالبة واسرتها

أعربت، مارينا ماجد جرجس، الحاصلة على المركز الأول في القسم العلمي علوم، عن سعادتها بإحتلالها هذا المركز بين أوائل الثانوية وأنها كانت متوقعة هذا المركز لأنها أمنيتها منذ الصغر.

وأضافت أنها كانت تستذكر دروسها يوميًا ولفترات طويلة، مشيره أن والديها أصحاب الفضل الكبير في تفوقها دراسيًا، حيث كانا يوفران لها كل المناخ المناسب من دروس وكتب دراسية وملخصات.

وأوضحت أنها ستلتحق بكلية الطب وتتخص فى قسم الأطفال لتحقق أمنيتها التي كانت تسعى إليها منذ نعومة أظفارها، مشيرة أن الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي مثلها الأعلى وشقيقها مينا الذي يدرس فى الفرقة الرابعة بكلية الطب مثلها داخل أسرتها، مؤكدة أنها تهوى الرسم وكانت دائمة الرسم خلال الدراسة وحصلت على شهادات تقدير من خلال مشاركتها في المسابقات التي كانت تقيمها مديرية التربية والتعليم، مشيرة أنها كانت تعتمد على الدروس في كثير من المواد الدراسية وكانت فترة المذاكرة من 8 إلى 12 ساعات.

وقدمت الشكر للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية لمحاربتة الأرهاب الذي يهدف للنيل من أستقرار .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد