الأولى مكرر علمي بقنا: مثلي الأعلى الجراح العالمي مجدي يعقوب‎

أعربت، مارينا ماجد جرجس، الحاصلة على المركز الأول في القسم العلمي علوم، عن سعادتها بإحتلالها هذا المركز بين أوائل الثانوية وأنها كانت متوقعة هذا المركز لأنها أمنيتها منذ الصغر.

وأضافت أنها كانت تستذكر دروسها يوميًا ولفترات طويلة، مشيره أن والديها أصحاب الفضل الكبير في تفوقها دراسيًا، حيث كانا يوفران لها كل المناخ المناسب من دروس وكتب دراسية وملخصات.

وأوضحت أنها ستلتحق بكلية الطب وتتخص فى قسم الأطفال لتحقق أمنيتها التي كانت تسعى إليها منذ نعومة أظفارها، مشيرة أن الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي مثلها الأعلى وشقيقها مينا الذي يدرس فى الفرقة الرابعة بكلية الطب مثلها داخل أسرتها، مؤكدة أنها تهوى الرسم وكانت دائمة الرسم خلال الدراسة وحصلت على شهادات تقدير من خلال مشاركتها في المسابقات التي كانت تقيمها مديرية التربية والتعليم، مشيرة أنها كانت تعتمد على الدروس في كثير من المواد الدراسية وكانت فترة المذاكرة من 8 إلى 12 ساعات.

وقدمت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمحاربتة الأرهاب الذي يهدف للنيل من أستقرار مصر.