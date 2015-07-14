بالصور.. الأول مكرر على الجمهورية “علمي علوم”: لم أصدق إذني حينما سمعت الوزير يردد إسمي

قال، صالح طه محمد خليفة، الحاصل على المركز الأول مكرر في قسم العلمي علوم بالثانوية العامة، انه لم يصدق أذنيه حينما سمع وزير التربية والتعليم يردد إسمه عبر شاشة التلفاز ضمن أوائل الجمهورية، وقال أنه من الممكن أن يكون تشابه أسماء حتى أكدت له والدته أنه من المستحيل أن يكون التشابه في الاسم رباعي.

وأكد صالح علي أنه قرر أن يدخل كلية الطب ويتخصص في جراحة القلب، مشيرًا إلى أن مثله الأعلى الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

ولفت صالح إلي أن تنظيمه الجيد للوقت مع التركيز على الدروس أهم أسباب تفوقه، ونصح باقي الطلاب بضرورة تنظيم الوقت في المذاكرة.

صالح طه محمد خليفة الذي يدرس بمدرسة الزينية الثانوية شمال الأقصر حصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 410 درجة .