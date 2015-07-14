"القرفة" الحل الأمثل لحب الشباب وتقضى على رائحة الفم الكريهة

تشتهر "القرفة" على نطاق واسع كتوابل وتضاف إلى كثير من الأغذية، وكان يتم استخدامها كدواء فى علاج الأنفلونزا ومشاكل المعدة لمئات السنين.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، بعض الفوائد المذهلة لـ"القرفة" تجعلها تتربع على عرش التوابل، وتشمل:

1- لمعان الشفاه

2- القضاء على رائحة الفم الكريهة

3- قناع للوجه للقضاء على حب الشباب

>يتم وضع قليل من الفازلين على الشفاه أولًا، ثم يوضع بعض من مسحوق القرفة على الشفتين لمدة 2-3 دقائق، ثم تبقى الشفاه لامعة وبراقة. ويجب الحرص على عدم وضع القرفة مباشرة على الجلد لأنها قد تسبب تهيج الجلد.>إذا كان لديك مشاكل مع رائحة الفم الكريهة، فعليك بتسخين الماء حتى الغليان مع إضافة القليل من القرفة، وبمجرد أن يبرد يشرب منه، وهذا سوف يساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة.>يعتبر التخلص من حب الشباب أمرًا مزعجًا ومؤلمًا، لذلك يفضل استخدام القرفة مع العسل لأن هذا القناع يمنع البكتيريا المسببة لحب الشباب مع الحفاظ على الجلد رطب.