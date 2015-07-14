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خفير يقتل عجوزا بسبب الشذوذ الجنسى فى المعادى

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خفير يقتل عجوزا بسبب الشذوذ الجنسى فى المعادى خفير يقتل عجوزا بسبب الشذوذ الجنسى فى المعادى
ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على خفير لاتهامه بقتل صديقه بسبب رفض المتهم إقامة علاقة شذوذ جنسى مع المجنى عليه، حيث سدد المتهم طعنتين للقتيل داخل شقة بمنطقة المعادى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار أحمد مجدى مدير نيابة المعادى، الذى انتقل لإجراء المعاينة وبصحبته محمد عبد الناصر وكيل النيابة، وتبين أن الجثة لرجل فى العقد السابع من عمره مصاب بطعنتين بالصدر والبطن، وعثر على جثته داخل برميل.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مقاولا قام بتعيين خفير لحراسة الشقة لحين الانتهاء من أعمال التشطيب، وفى اليوم التالى عاد المقاول للشقة وفوجئ بانبعاث رائحة كريهة من داخلها وبسؤال الخفير عن مصدرها انهار، واعترف أنه كان على علاقة جنسية برجل يبلغ من العمر 64 عاما، حيث فوجئ حضوره للشقة وطلب ممارسة الرذيلة معه إلا أنه رفض الاستجابة معه فى الوقت الحالى، مما دفع المجنى عليه للتشاجر معه، إلا أن المتهم حصل على سكين وطعنه بها.

وعلى الفور أبلغ المقاول الأجهزة الأمنية، وتم تشكيل فريق بحث واستهداف المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق مع المتهم.

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