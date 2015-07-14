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السيسي يستعرض مشروعات الطرق والمحاور الرامية لتخفيف التكدس المروري بالقاهرة

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السيسي يستعرض مشروعات الطرق والمحاور الرامية لتخفيف التكدس المروري بالقاهرة السيسي يستعرض مشروعات الطرق والمحاور الرامية لتخفيف التكدس المروري بالقاهرة

الرئيس عبدالفتاح والمهندس إبراهيم محلب

 

اجتمع، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب وعدد من أساتذة وخبراء العمارة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات الطرق والمحاور الرامية إلى تخفيف التكدس والازدحام المروري في القاهرة، ومن بينها مشروع محور روض الفرج الذي يربط شمال القاهرة بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مما يخفف الكثافة المرورية عن الطريق الدائري ومحور 26 يوليو.

وقد وجه الرئيس بأهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع محور روض الفرج.. مشددا على أهمية المشروعات الرامية إلى تحسين الأوضاع المرورية في الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، بالإضافة إلى إنشاء الجراجات في العاصمة بما يساهم في تخفيف انتظار السيارات بشوارعها ويحسن من السيولة المرورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض التصميمات الخاصة بمدينة الجلالة التي سيتم إنشاؤها أعلى هضبة الجلالة الواقعة على البحر الأحمر، والتي ستضم جامعة المغفور له جلالة الملك عبدالله بن عبد العزيز، ومشروعات سكنية، ومدن ترفيهية وسياحية، ومدينة طبية وبعض المشروعات الاستثمارية، حيث ستتم الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المنخفضة نسبيا أعلى الهضبة لتدشين المشروعات السياحية وتشجيع السياحة العلاجية، وقد وجه الرئيس بضرورة اتباع أعلى المعايير البيئية في تصميم مدينة الجلالة بحيث تكون مدينة صديقة للبيئة.

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