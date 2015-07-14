تخفيض ساعات الحظر بشمال سيناء لآداء صلاة عيد الفطر المبارك

قرر مجلس الوزراء تخفيض ساعات الحظر المفروض على محافظة شمال سيناء، وذلك حتى يتمكن المواطنون من أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد أمين وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء الدكتور أمين عبد الواجد أنه تم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الفطر، حيث إنها تكون فى وقت الحظر المفروض على عدد من مناطق المحافظة، مقترحين بإلغاء الحظر في هذه الليلة لأداء الصلاة.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب صدق على تخفيض ساعات الحظر يوم العيد لمدة ساعة، على أن ينتهي في الساعة الخامسة صباحا بدلا من الساعة السادسة، لأداء الصلاة التي تحين في الساعة الخامسة والثلث صباحًا.

وأشار إلى وجود 20 ساحة لصلاة العيد فى الخلاء، بخلاف المساجد على مستوى المحافظة، فيما عدا مركزي الشيخ زويد ورفح اللذين يخليان من ساحات صلاة العيد بسبب الظروف الأمنية.