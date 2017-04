النجم الأمريكي جون ليجند يفتتح "مهرجانات بيبلوس" في لبنان

افتتح المغني الأمريكي John Legend "مهرجانات بيبلوس الدولية" في لبنان في حفل حضره نحو 4 آلاف شخص.

وأطل John على المسرح العائم في المدينة محيياً الجمهور المؤلف بغالبيته من الشباب قائلاً "هذه ليلتنا يا جبيل وأريد أن أكون أفضل ما عندكم الليلة"، في إشارة إلى عنوان أغنيته "Tonight (The Best You Ever Had)".

وقال النجم إنها المرة الأولى التي يزور فيها لبنان الذي وصفه بالبلد الرائع، آملا أن يزوره مرات عدة في المستقبل.

وقدّم John البالغ من العمر 36 عاماً مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة، كاشفاً أنه يقوم حالياً بإعداد ألبوم، وأنشد أغنية من هذا العمل الجديد تحت عنوان "Please Don’t Go".

يذكر أن John Legend حائز على 9 جوائز "غرامي" وجائزة "غولدن غلوب" و"أوسكار" وقد درس الأدب الإنكليزي في جامعة بنسيلفانيا.