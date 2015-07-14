مهرجان "المميزون" يختار " في عينيها أغنية" الأفضل في رمضان

أسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان "المميزون" في رمضان الذي شهد اختيار الفنانة القديرة هدى حسين كضيفة شرف المهرجان فضلاً عن تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب عن دورها في مسلسل " يا أنا يا انتي" من قبل راعي المهرجان الشيخ دعيج الخلفية الصباح ومديره نايف الشمري.

قدم الحفل الثنائي عبد الرحمن الدين وشيلاء سبت وكان الحضور على موعد مع فقرة غنائية أخرى لنجم برنامج "ستار أكاديمي" الفنان عبد السلام الزايد الذي قدم أغنية " أحتاجك انا"، وحرص مدير المهرجان الزميل نايف الشمري على إلقاء كلمة هنأ خلالها المكرمين وموضحاً أن اختيار الأسماء الفائزة جاء وفق تصويت الجمهور.





وجاءت جوائز المهرجان التي أعلن عنها تباعاً على النحو التالي:

-أفضل مخرجة هيا عبدالسلام عن مسلسل " في عينيها أغنية".

-أفضل منتج باسم عبدالأمير عن مسلسل " في عينيها أغنية".

-أفضل قناة الراي.

-أفضل ثنائي فني فؤاد علي وليلى عبدالله عن مسلسل " في عينيها أغنية".

-أفضل مسلسل متكامل " في عينيها أغنية "

-أفضل مؤلف فهد العليوة عن مسلسل " حال مناير".

-أفضل ممثل كوميدي فهد البناي عن دوره في مسلسل " حارش و وارش".

-أفضل ممثل دور أول فهد باسم عن مسلسل " في عينيها أغنية".

-أفضل ممثلة دور أول مناصفة بين هنادي الكندري وصمود الكندري عن مسلسل " ذاكرة من ورق".

-أفضل ممثل دور ثاني مناصفة بين ناصر عباس ومحمد المسلم عن مسلسل " ذاكرة من ورق".

-أفضل برنامج كاميرا خفية " هابي باص " للفنان شهاب حاجيه .

-أفضل ممثل في مسلسل خليجي أحمد إيراج عن دوره في مسلسل " دبي لندن دبي ".

-أفضل فنانة خليجية شجون عن دورها في مسلسل " ذاكرة من ورق".

-أفضل فنانة خليجية دور أول ريم ارحمة عن مسلسل " ذاكرة من ورق".

-أفضل مطرب 2015 عبدالسلام الزايد.

-أفضل فنانة مصرية سمية الخشاب عن دورها في مسلسل " يا أنا يا انتي ".

-أفضل مدير انتاج سعد العدواني.

-أفضل فنانة كوميدية ميس كمر.

-أفضل ممثلة دور ثاني فرح الصراف عن مسلسل " في عينيها أغنية".

أفضل اعلان تجاري ما تغيرنا الأيام لشركة اوريدو.

أفضل ممثل واعد مناصفة بين فهد الصالح و طلال باسم عبد الامير.

أفضل برنامج مسابقات الدروازة للمذيع عبد الله مال الله.

أفضل مذيعة عربية حليمة بولند عن برنامج " سر حليمة".

أفضل دور مركب الفنانة ابرار سبت عن مسلسل " عام الجمر ".

أفضل مسلسل كوميدي "بورعد" للكاتب محمد الكندري.

تصريحات المكرّمين

-وقالت الفنانة القديرة هدى حسين عند تكريمها " عندما تلقيت الدعوة من إدارة المهرجان لتكريمي لم أتردد لحظة في الحضور. وبالفعل كانت سعادتي لا توصف عندما لمست الاستقبال المميز والتنظيم الراقي وأعتقد حان الوقت ليحظى هذا المهرجان بدعم كبير خصوصاً وأن الدراما التلفزيونية لها مكانتها وذات تأثير كبير في المجتمع ، ويبقى أن الدراما الكويتية كانت وستبقى رائدة بفضل جهود الرواد والشباب".

-بدورها قالت الفنانة سمية الخشاب عقب تكريمها " أشكر إدارة المهرجان على هذه المبادرة وهي ليست المرة الأولى التي أكرم فيها بالكويت التي دائماً أزورها بالتزامن مع أعمال تحقق نجاحاً كبيراً وأنتهز الفرصة لأتوجه بالعزاء إلى أسر شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع أخيراً وأيضاً أعزّي أسر الشهداء في مصر وتونس وجميع أنحاء الوطن العربي وأقولها من الكويت "لا للإرهاب".

-الإعلامية حليمة بولند بدورها أكدت أن هذا العام يعدّ بمثابة نقلة كبيرة في مشوارها المهني. إذ اقتحمت من خلالها الساحة الإعلامية المصرية من خلال "سر حليمة" وأعربت عن سعادتها بالأصداء التي حققها البرنامج.

-أما الفنانة شجون الهاجري التي أطلت بخفة دمها وداعبت الحضور مراراً قالت إنها سعيدة لما حققه مسلسل " ذاكرة من ورق " من أصداء وتوجهت بالشكر إلى أسرة العمل وعلى رأسهم المنتج عامر الصباح والمخرج علي العلي وزملائها من نجوم المسلسل.

-من جانبها قالت الفنانة هنادي الكندري " تعبنا كثيراً في مسلسل " ذاكرة من ورق" وأحمد الله أن هذا الجهد لم يذهب هباء ورغم كل الصعوبات التي تعرضنا لها وواجهتنا ولكن استطعنا تجاوزها جميعها ويكفي وقوفنا هنا اليوم بينكم".