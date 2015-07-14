محمد عبدالهادي ينفي"فبركة" رامز واكل الجو

نفى محمد عبد الهادي، صاحب شركة «إيرا استوديو»، الشركة المسؤولة عن الإنتاج في دبي لبرنامج «رامز واكل الجو» كل ما تردد في الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول «فبركة» حلقات برنامج «رامز واكل الجو»، التي ليس لها أي أساس من الصحة، ومن قام بتسريب هذه المعلومات فهو يريد محاربة رامز والبرنامج نفسه، مؤكداً أن الفنان كان لا يعلم إطلاقاً عن المقلب الذي يحضره له رامز، خصوصاً أنه كان مسؤولاً عن استضافة الفنان منذ وصوله إلى الفندق وحضوره المؤتمر الصحفي إلى صعوده الطائرة.

ولفت أيضاً إلى أن ما تسرب حول المبالغ المادية، التي حصل عليها الفنانون جراء استضافتهم في «رامز واكل الجو»، كذلك لا تمت للواقع بأي صلة، إذ أن كل الأرقام التي سربت وتم تداولها إعلامياً ليست صحيحة إطلاقاً.

وأكد عبد الهادي أنه على الرغم من كل هذه المحاربات، إلاّ أن فريق عمل البرنامج عمل بجد وجهد كبيرين، حتى يظهر البرنامج بهذه الصورة المختلفة والمحترفة، معترفاً بأن الفريق بأكمله قد بذل مجهوداً كبيراً في تنفيذ الحلقات، وواجهوا صعوبة كبيرة بسبب درجة الحرارة العالية في توقيت التصوير، لاسيما أنهم أنجزوا تصوير الحلقات في أسبوعين فقط، حيث كان يتم تصوير حلقتين في اليوم الواحد، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً، ويتم التحضير والتنفيذ لتصوير الحلقة ابتداء من ماكياج وملابس رامز، وتجهيزات الفندق وإلى أن يصعد الضيف إلى الطائرة، ويستغرق ذلك الأمر من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، حيث إنهم عملوا بحرفية شديدة، لإظهار البرنامج وكأنه عالمي وليس عربياً.