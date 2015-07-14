بعد عامين على فوزه بلقب "إكس فاكتور" محمد الريفي يستعد لإطلاق أول عمل له

يستعد الفائز بلقب "إكس فاكتور" في موسمه الأول محمد الريفي لإصدار عمل جديد سيجمعه بالفنان المغربي – السويدي إيلام جاي، يحمل اسم "هيجنني" والذي صور على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية التي ستتولى إنتاجها شركة JAYVIBE RECORDS الأمريكية، وهي من كلمات المصري أمير طعيمة، وألحان وتوزيع إيلام جاي، وتم تسجيلها في مدينة أطلنطا الأمريكية فى استوديو "الافنت ستريت"، بينما تم التصوير في لوس أنجلوس والمغرب، وأخرجها إيلام جاي.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم حصوله على لقب النسخة الأولى من "إكس فاكتور" قبل سنتين، إلا أن الريفي لم يقدم أي عمل فني يذكر، بل كانت إطلالاته على الجمهور تقتصر فقط على المشاركة في لقاءات تلفزيونية وصحافية.