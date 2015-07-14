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سحب 800 استمارة لـ”اختبارات القدرات” بجامعة بني سويف

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سحب 800 استمارة لـ”اختبارات القدرات” بجامعة بني سويف سحب 800 استمارة لـ”اختبارات القدرات” بجامعة بني سويف

جامعة بني سويف

صرح الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، عن توافد طلاب الثانوية العامة لسحب استمارات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في دخول كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات حيث تم سحب حوالي (800) استمارة حتى الان ويستمر العمل حتى يوم 15 يوليو حيث قام (684) طالب بالتسجيل في اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بينما قام (25) طالب بالتسجيل في اختبارات القدرات لكلية التمريض.

وأشار لطفي، أن مقر استقبال الأوراق يتم في مبنى كلية التربية الرياضية والتمريض بشرق النيل، وتبدأ بعد ذلك مباشرة الاختبارات عقب استيفاء البيانات الموجودة بالأوراق المدرجة بالمظاريف وفق الجداول المعلنة بكل كلية تحت إشراف السادة أعضاء هيئة التدريس بكل كلية، ويتم إبلاغ نتائج القدرات لبرنامج التنسيق الإلكتروني بالقاهرة ليتم تزويده أولا بأول بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها.

وأوضح أحمد عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه يتم سحب الملفات من مقر الجامعة بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، وقد تم تحديد بعض الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية والتمريض، وهي كالتالي: أصل رقم الجلوس وصورتين منه، صور شخصية حديثة.

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