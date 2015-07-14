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الخامس مكرر علمي علوم: أتمنى الالتحاق بالطب العسكري لأنول شرف خدمة الوطن

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الخامس مكرر علمي علوم: أتمنى الالتحاق بالطب العسكري لأنول شرف خدمة الوطن الخامس مكرر علمي علوم: أتمنى الالتحاق بالطب العسكري لأنول شرف خدمة الوطن

الطالب واسرته

قال الطالب اسلام عصام عفيفي، من مدرسة عبد الرحمن حمودة بقرية الراهب التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بالمنوفية، والحاصل على المركز الخامس بالثانوية العامة القسم العلمي شعبة العلوم، أنه يرغب في الإلتحاق بكلية الطب العسكري لينظم للقوات المسلحة والجيش المصري الذي يرى ضباطه مثله الأعلى في حب الوطن والتضحية من أجله، مضيفاً أنه يود ارتداء الزي العسكري الذى يعجبه كثيراً.

وأضاف اسلام، أنه لم يشهد أي حالات غش جماعي او الكتروني بلجنته مؤكداً أن ذلك لم يؤثر عليه نهائياً لأنه كان يركز كل اهتمامه بتحقيق حلمه.

وأشار أن المناهج بحاجة إلى تعديل وتفعيل للجانب العملي والبحثي، مؤكداً اعتماد المناهج على الحفظ والتلقين، ومشيراً الى أنه كان يواصل المذاكرة حتى 15 ساعه يوميًا مع اقتراب الإمتحانات بالإضافة الى دروس بجميع المواد مما ارهقه كثيراً.

وأضاف اسلام أن والدته صاحبة الفضل الأكبر عليه حيث كانت تسهر بجانبه وتشجعه على المذاكرة، ووفرت له سبل الراحة للوصول الى هذا النجاح.

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