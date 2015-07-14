محمد بن زايد يستقبل عدداً من الطلبة المتفوقين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البطين عددا من الطلبة المتفوقين في الصف الثاني عشر التابعين لمجلس أبوظبي للتعليم والحاصلين على مراكز متفوقة ضمن الاوائل على مستوى الدولة والاوائل على مستوى امارة ابوظبي ترافقهم الدكتورة أمل عبد الله القبيسي مدير عام مجلس ابوظبي للتعليم ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالمجلس.

وهنأ سموه الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم والهيئة الادارية والتعليمية التي ساهمت بهذه النتيجة الطيبة وأعرب عن اعتزازه بما حققه الطلبة وعددهم 23 طالبا وطالبة من تفوق وجهد ومثابرة لنيل المراكز الاولى وبما قام به الاهل من تشجيع وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة لأبنائهم الطلبة.

واكد سموه اهمية ترسيخ قيم التميز والتفوق في المنظومة التعليمية باعتبار التعليم الركيزة الاساسية في التطور الحضاري والانساني مشيرا سموه الى ان التعليم في دولة الامارات يحظى بعناية ودعم كبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويحرص سموه على متابعته باستمرار كونه احد العوامل الرئيسية في تأهيل الكوادر الوطنية وخاصة من امثالكم من المتفوقين الذين نعول عليهم مواصلة رحلة البناء والتقدم والتطور في كافة المجالات الحيوية في الدولة.

وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الطلبة المتفوقين بمواصلة العمل الجاد في تعزيز هذا التفوق والعمل على تطويره باكتساب المزيد من المهارات العالية في تطوير الذات على المستوى العلمي والثقافي.

وتبادل سموه مع الطلبة الاحاديث حول طموح الطلبة المتفوقين وافكارهم في اكمال الدراسات التخصصية في المرحلة المقبلة وتطلعاتهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم وتحقيق أفضل المستويات العلمية.

من جانبها اعربت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي عن شكرها وتقديرها على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومتابعة القيادة الحكيمة الدائمة لأبنائها الطلبة وتقديمها كافة الامكانيات والتسهيلات لهم في سبيل بلوغ مراتب متقدمة علميا.

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