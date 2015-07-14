السابع مكرر فى الثانوية العامة بالشرقية: اهدى نجاحى لأسرتى وأساتذتى

عمت الأفراح قرية الجعفرية مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية بعد إعلان تفوق سمر محمد السيد بالمركز السابع مكرر بالثانوية العامة وأطلقت النساء الزغاريد وساد السرور القرية.

وقالت سمر المتفوقة "انا احمد الله على فضله عليا.. وانه كلل مجهودى بالتفوق وادخلت الفرح والسرور على اسرتى وكل قريتى، مضيفة انا علمت من التلفزيون ولم استطيع منع دموعى من شدة الفرح وانخرطت فى بكاء شديد لم يخرجنى منه الا زغاريد امى وجيراني".

واضافت أنا لم اقرر بعد اى كلية سأدخلها مع رغم ان امنيتى ان أكون معلمة، واهدى انجازى لاهلى وكل من ساعدنى من مدرسين ومعلمين خاصة الاستاذ محمود عبد الفتاح عامر مدرس الانجليزى الذى اعطانى الثقة فى نفسي، وكان دائما ما يؤكد لى انى سأكون من الأوائل.

واشارت سمر ان ما تمر به مصر الآن يندى له الجبين، مطالبة بعدم النظر للسيئ والتجاوز عنه والنظر للافضل، وان هذه المرحلة ستمر وتنتهى ويسطر التاريخ اسم كل من ساهم فى رفع اسم مصر وعمل على تقدمها فى سطور من نور ويكون كل من حاول عرقلة مسيرة التقدم فى مزبلة التاريخ.



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