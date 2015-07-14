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رانيا السابعة "أدبى": أهدى نجاحى للرئيس السيسى ووالدى ووالدتى

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رانيا السابعة "أدبى": أهدى نجاحى للرئيس السيسى ووالدى ووالدتى رانيا السابعة "أدبى": أهدى نجاحى للرئيس السيسى ووالدى ووالدتى
أكدت رانيا محمد بسيونى أحمد، الحاصلة على المركز السابع مكرر أدبى فى الثانوية العامة بمجموع 406.9، أنها سعيدة بتفوقها الذى جاء بعد جُهْد قائلة: "أهدى نجاحى هذا إلى رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسى وإلى والدى ووالدتى اللذين تعبا كثيرا من أجل وصولى إلى هذه المرتبة".

وأضافت: "أنا من قرية الصوامعة وأسرتى فقيرة وكنت أذاكر 6 ساعات زادت إلى 8 ساعات أيام الامتحانات وبعد ذلك كنت أصلى الفجر وأذاكر حتى ساعة الامتحان وأتمنى أن ألتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تعبت كثيرًا وربنا أكرمنى بالمجموع وكان لدىَّ إحساس قوى بحصولى على تريب ضمن أوائل الجمهورية".

وأشار والد الطالبة إلى أنه يتمنى تحقيق أمنية ابنته فى دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مضيفًا: "لكنى أخشى من أن تمنعنى قصر اليد من تحقيق رغبتها وأطلب من المسئولين تبنيها وتحقيق أمنيتها لاستكمال مسيرة التفوق".

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مصر 365