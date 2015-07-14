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تأجيل محاكمة “خلية الظواهري” لجلسة غدًا

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تأجيل محاكمة “خلية الظواهري” لجلسة غدًا تأجيل محاكمة “خلية الظواهري” لجلسة غدًا

 

الظواهري

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى، محاكمة 68 متهمًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم “القاعدة”الإرهابى، في القضية المعروفة اعلاميًا بـ”خلية الظواهرى”، الى جلسة غداً الاربعاء لاستكمال المرافعات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 

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