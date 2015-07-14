الخارجية: نأمل أن يمنع الاتفاق النووى نشوب سباق تسلح بمنطقة الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية، إنها تتابع باهتمام بالغ الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين مجموعة الست الكبرى وإيران حول الملف النووى الإيرانى وتعكف حاليًا على دراسة بنوده فور الحصول على نص كامل للاتفاق لدراسته وتقييم مضمونه بدقة.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، عن الأمل فى أن يكون الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الطرفين شاملًا متكاملًا ويؤدى إلى منع نشوب سباق للتسلح فى منطقة الشرق الأوسط وإخلائها بشكل كامل من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، وبما يؤدى إلى تحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة ويتفق مع بنود معاهدة منع الانتشار النووى.

- الإمارات تعتبر الاتفاق النووى مع إيران فرصة لفتح صفحة جديدة فى المنطقة