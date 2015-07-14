أخبار مصر للساعة 6.. أوائل الثانوية يعترفون: الدروس سر تفوقنا

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تغطية لكواليس إعلان الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة، فضلاً عن متابعة لاحتفالات الأوائل وأسرهم بالنتيجة بعد رحلة شاقة طوال العام الدراسى المنتهى.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفال ليلة القدر، والذى أكد خلاله ضرورة السعى إلى تطوير الخطاب الدينى معتبرًا أن الجهد المبذول فى هذا الشأن لا يزال غير كافٍ، مطالبًا علماء الدين ببذل المزيد من أجل نشر قيم التسامح..

- الأولى علمى علوم بالثانوية: اعتمدت على المدرسة والدروس الخصوصية

- الطالب الأقصرى صالح طه الأول على الثانوية: أتمنى أن أصبح مثل مجدى يعقوب

- بالفيديو والصور.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة.. 6طلاب حصلوا على الدرجات النهائية منهم 2علمى رياضة و4علمى علوم.. الأولى للمكفوفين بمجموع397.5..والأولى أدبى تنصح الطلاب:ابعدوا عن فيسبوك

- الأولى مكفوفين: التعليم يحتاج "إصلاح".. والمناهج تعانى "حشو" بلا قيمة

- الخامس مكرر بـ"الدقهلية": لم أعتمد على المدرسة.. والأسرة شجعتنى كثيرًا

- الثانوية العامة فى أرقام.. البنات يتفوقن على البنين بنسبة نجاح 80,9%.. و33.2% من الطلاب يحصلون على 90% فيما أكثر.. والمدارس الخاصة لغات تسجل أعلى نسب.. والإحصاء أقل المواد فى تحقيق الدرجات النهائية

- الخامس مكرر علمى علوم: كنت أذاكر 10 ساعات يوميا و"نفسى أقابل السيسى"

- سالى الخامسة على الثانوية: كنت عارفة إن مجهودى مش هيضيع عشان ربنا معايا

- البنات مبتهزرش.. الطالبات يتفوقن على الطلبة فى الثانوية العامة.. 35 فتاة من الأوائل فى مقابل 25 ولدا.. لم يتفوق الذكور مطلقا فى شعبة الأدبى و10 فتيات سيطرن على المراكز الأولى

- أوائل الثانوية العامة يشاركون "اليوم السابع" أحلامهم وطموحاتهم.. الأولى: اعتمدت على المدرسة والدروس الخصوصية.. سارة الخامس مكرر: أتمنى الحصول على منحة دراسية.. والخامس علمى: سألتحق بكلية الطب

- مقتل 7 تكفيريين وضبط 13 مشتبها وتدمير بؤر إرهابية بشمال سيناء

- فى احتفالية ليلة القدر.. السيسى يطالب المصريين بالحفاظ على الدولة.. ويؤكد دور علماء الدين فى نشر قيم التسامح.. ويكرم الفائزين بمسابقة القرآن.. ولشيخ الأزهر:الجهد المبذول فى تجديد الخطاب الدينى غير كاف

- الرئاسة: السيسى يدشن عددا من المشروعات القومية الكبرى باحتفال ليلة القدر

- الحكومة تعلن 4أيام إجازة عيد الفطر بالمصالح الحكومية والوزارات.. وغرفة عمليات للمتابعة بفترة الاحتفالات.. ومحلب يوجه الصحة "بشن" حرب على الفساد.. ويحذر: محاسبة من يمتنع عن تنفيذ قرار استقبال الطوارئ

- الخارجية: نأمل أن يمنع الاتفاق النووى نشوب سباق تسلح بمنطقة الشرق الأوسط

- اتفاق تاريخى بين إيران والغرب يتوج طهران عاصمة تمتلك قدرات نووية سلمية.. الجمهورية الإسلامية تتعهد بعدم السعى أو الحصول أو تطوير سلاح نووى.. وأوباما: سنعود للعقوبات إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق

- إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بإطلاق النار على محام بمحكمة مدينة نصر

- شيخة آل ثانى لـ"ست الحسن": 8فرق بكأس العالم للأيتام.. وألف يتيم سيشاهد المونديال بينهم 300 طفل سوريا.. وتشيد بدور الحكومة: صٌدمت من مساعدتهم بصورة غير طبيعية.. وتؤكد: نختلف عن الفيفا لأننا سنحقق الحلم

- التليجراف: القبض على نجل قائد شرطة بوسطن بعد اتهامه بالانضمام لداعش

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