جامعة الزقازيق: محونا أمية 23 ألف مواطن بمحافظتى الشرقية والدقهلية

أعلن الدكتور أشرف الشيحى، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة ساهمت فى محو أمية 23 ألف مواطن من أبناء محافظتى الشرقية والدقهلية، خلال العام الجامعى 2014/2015 ذلك فى إطار تنفيذ برنامج التدريب الطلابى لطلاب كلية التربية وقسم الاجتماع بكلية الآداب.

وقد بلغ إجمالى، الذين قام طلاب كلية التربية بمحو أميتهم 20 ألف مواطن، وإجمالى الذين قام طلاب كلية الآداب بمحو أميتهم 3000 مواطن.

وأوضح الشيحى أن هذا الإنجاز يأتى كنتيجة لتفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة ومحافظة الشرقية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار الذى يهدف إلى القضاء على مشكلة الأمية، التى تهدد تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادى والاجتماعى والتنمية البشرية.

>وأضاف أن المستهدف زيادة الأعداد ورفع الأداء بعد نجاح التجربة ليشمل العديد من الكليات التربوية الأخرى مثل كليتى التربية الرياضية وكلية التربية النوعية، بالإضافة كلية التجارة والحقوق.

تجدر الإشارة إلى أن كلية التربية جامعة الزقازيق نجحت من خلال بروتوكول خاص موقع بين هيئة تعليم منذ عام 2006 فى محو أمية ما يزيد على 50 ألف أمى قبل ذلك.