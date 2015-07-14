البابا تواضروس يهنىء شيخ الأزهر بعيد الفطر

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، باسمه وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعيد الفطر المبارك، قائلًا: يسرني باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكافة الهيئات الكنسية، أن نهنئكم بعيد الفطر المبارك مقدمين التهنئة لكل أخواتنا في الوطن.

وأضاف: عندما قدمنا التهنئة في مشيخة الأزهر، منذ أيام قليلة وقت اجتماعات بيت العائلة المصرية، شعرنا بالمحبة والمودة التي تجمعنا جميعًا في حب الوطن، والعمل من أجل سلامته واستقراره ونهضته، خالص تهانينا القلبية لكل المصريين، وكل الشعوب التي تحتفل بهذا العيد المبارك.