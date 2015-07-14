الخامس مكرر بالثانوية: ​مثلي الأعلى مجدي يعقوب وأحلم بالانتماء لفريقه الطبي

قال محمد طه محمد عبد الحميد -الحاصل على المركز الخامس مكرر على مستوى الجمهورية- فى قائمة أوائل الثانوية العامة ، بمدرسة المنيا الثانوية الجديدة بنين بمجموع 5. 409 درجة، كنت أتوقع أن أكون من بين قوائم الأوائل على مستوى الجمهورية، وهذة كانت أمنيتي منذ الصغر.

وأضاف، أتمنى الالتحاق بكلية الطب بجامعة عين شمس، وأن التحق بقسم جراحة القلب، فمثلي الأعلى الدكتور مجدي يعقوب، وأتمنى العمل معه وبالفريق المعاون له وخدمة المرضى الفقراء.

وأشارإلى أنه حصل على دروس خصوصية فى جميع المواد الدراسية ، موضحاً أن الكتاب الخارجى منظم عن كتاب المدرسة ويضم عدد كبير من الامتحانات والمراجعات التى تساعد على التفوق، وقال محمد أحفظ 16 جزء من القرآن الكريم ، وعاهدت الله سبحانه وتعالى بعد الانتهاء من الثانوية العام أن أتم حفظ القرآن.

وأضاف، أمارس الرياضة وأعشق السباحة، ولكن خلال الدراسة كنت لا أمارس أى هواية بسبب ضيق الوقت وكثرة الدروس.

وقال المهندس طه محمد عبد الحميد -مدير عام بمديرية الإصلاح الزراعى بالمنيا، إن محمد هو الابن الأول ودائم التفوق، فهو الأول على المدرسة منذ الصف الثالث الابتدائي وحتى الآن.