رئيس الوزراء يتفقد مدخل طرق الإسماعيلية ويؤكد على الاستعدادات لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة

أكد، رئيس الوزراء إبراهيم محلب، على ضرورة الاستعدادات لحفل الافتتاح العالمي لقناة السويس الجديدة، حتى يخرج للعالم بالشكل الذي يليق بتاريخ وحضارة مصر وما تشهده من نهضة حقيقية في كل القطاعات بعزيمة أبناءها.

وقال محلب ان الحكومة تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها، وتوفير حياه كريمة له، لًافتا إلى ان الرئيس السيسي يتابع بنفسه الاداء الحكومي وخاصة مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يبعث برسالة إلى العالم اجمع بأن هناك أرادة شعبية وسياسية للعبور إلى مستقبل افضل مهما كانت التحديات.

جاءت تصريحات محلب على هامش زيارته للاسماعيلية، وتفقد عدد من الطرق الجديدة ومدخل محافظة الاسماعيلية.

وتوجه رئيس الوزراء برفقة وزيري التنمية المحلية والنقل، ومحافظي الشرقية والقاهرة، ومحافظ الاسماعيلية، إلى مبنى المحاكاة بهيئة قناة السويس، حيث استمع إلى شرح من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس حول الإستعدادات لحفل الافتتاح لقناة السويس الجديدة ومعدلات العمل بها والترتيبات الامنية الخاصة بتأمين القناة.