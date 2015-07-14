بالصور.. سوهاج تحصد 6 مقاعد في أوائل الثانوية العامة بقسميها‎

حصلت محافظة سوهاج على 6 مراكز بين اوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بداية من الخامس مكرر حتى السابع مكرر.

وحصلت الطالبة إسراء محمد فرج إبراهيم، على الخامس مكرر، على مستوى الجمهورية بمجموع كلى5. 409 بمدرسة المراغة الثانوية القديمة و مارتينا مجدي لبيب، الطالبة الحاصلة على الخامس مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع كلى 409.5 بمدرسة طهطا الثانوية بنات، والطالب يونس شعبان أبو الحسن، حاصل على الخامس مكرر بمجموع 409.5 بمدرسة المنشأة الثانوية الجديدة، الطالب محمد شعبان أبو حمادي، حاصل على المركز الخامس مكرر بمجموع 5 .409 بمدرسة جيل المستقبل الثانوية الخاصة لغات، الطالبة رانيا محمد بسيوني، حاصلة على السابع مكرر بمجموع 5. 406 بمدرسة بنهو الثانوية المشتركة بطهطا، والطالبة أزهار محمد احمد، حاصلة على السابع مكرر بمجموع 3. 406 بمدرسة نزلة الهيش الثانوية المشتركة بجهينة.

وقال عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية بالتنسيق مع محافظة سوهاج سوف تعد احتفالية لتكريم ابنائها المتفوقين خلال الأيام القادمة.