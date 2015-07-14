خليجيون: الاتفاق النووى يعقبه تصعيد للعدوان الإيرانى بالمنطقة

غرد عدد من الكتاب والمفكرين الخليجيين منذ قليل، على موقع "تويتر" بتعليقاتهم على توقيع إيران والدول الكبرى اليوم، الثلاثاء، على الاتفاق النووى الإيرانى، وقال الكاتب السعودى جمال خاشقجى "إن الواقع يفرض على السعودية معارضة الاتفاق النووى بسبب سياسات إيران العدائى".

وقال فى تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "وجهة نظر، لولا سياسة إيران العدائية لاستوجب الاتفاق ترحيبًا سعوديًا".

وتابع: "ولكن الواقع يفرض عليها أن تعارضه وتضغط دوليًا ضد كل تفاصيله بل تعطله أن أمكن".

فيما اعتبر ياسر الزعاترة الكاتب والمحلل السياسى أن الاتفاق النووى سيعقبه تصعيد للعدوان الإيرانى بالمنطقة العربية.

وقال فى تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "أهم ما يعنينا فى اتفاق النووى هو أن عوائده ستستخدم فى تكريس عدوان إيران على غالبية الأمة، خلافًا لما يريده روحانى من تحويلها للداخل".

كما وصف عبد الله الغذامى المفكر السعودى الاتفاق النووى باللعنة التى ستطارد إيران فى كل تحركاتها.

وقال فى تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "مثل كرة الطائرة حين تتلاعب بها الأيدى سيدخل الاتفاق مع إيران للعبة دولية فيما يأتى وستكون إيران فى مرمى كل المهدفين وستتعب أكثر من قبل".