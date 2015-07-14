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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بمحاولة قتل محامي مدينة نصر

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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بمحاولة قتل محامي مدينة نصر النيابة تستأنف على إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بمحاولة قتل محامي مدينة نصر

 

أرشيفية

تقدمت النيابة العامة، باستئناف على القرار الصادر اليوم من قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، بإخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم إطلاق النار على المحامي محمد الجمل، وحددت المحكمة جلسة غدًا الأربعاء لنظر الاستئناف.

وكان نيابة شرق القاهرة، قد قررت الأحد الماضي، حبس أمين الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما اعترف بتحقيقات النيابة، أنه هو من أطلق النار على المحامي، فوجيء بمشادة بين المحامي وموظفي المحكمة، قام على إثرها المحامي بالجري، فصرخ الموظفون قائلين له: “اقبض على المتهم”، ما دفعه لإطلاق النار عليه.

المحامي المصاب أكد في أقواله أمام النيابة، إن مشادة حدثت بينه وأحد موظفي النيابة السبت الماضي، وحدث تجمع من قبل الموظفين حوله، ما دفعه للفرار، وأثناء قيامه بالجري اشتبه فيه أمين الشرطة وأطلق النار عليه، وتلك الرواية جاءت متسقة مع تحريات المباحث حول الواقعة.

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