ديابالا: مع قميص بيرلو وزيدان سأحقق هدفي

اختار باولو ديابالا القميص 21 ليزين رحلته الجديدة مع نادي يوفنتوس، وعرضه في مؤتمر تقديمه نجما جديدا لبيانكونيري.

وقال ديابالا في مؤتمر الكشف عن قميصه الجديد وتقديمه للصحافة الإيطالية: "إنه رقم بيرلو ورقم زيدان. رقم خاص وأنا فخور بالحصول عليه".

وتابع "أنا في الـ21 من عمري كذلك. هذا الرقم كان مناسبا لي من كل النواحي".

ديابالا انتقل إلى يوفنتوس بعدما سجل 13 هدفا مع باليرمو وخطف أعين السيدة العجوز التي تعاقدت معه مقابل 32 مليون يورو.

وصرح ديابالا "كنت دوما أشاهد خوان ريكلمي ورونالدينيو أثناء طفولتي".

وأضاف"أعلم أن الدوري الإيطالي صعب. لكن كان هدفي الأساسي هو الفوز بالبطولات، ويوفنتوس كان المكان الأنسب لأحقق هذا الهدف".