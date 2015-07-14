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رسميا.. فان بيرسي يطيــــر بقميص فينيرباشته

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رسميا.. فان بيرسي يطيــــر بقميص فينيرباشته رسميا.. فان بيرسي يطيــــر بقميص فينيرباشته

رسميا وجه رحب فينيرباشته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالنجم الجديد للفريق روبن فان بيرسي.

المهاجم المخضرم صاحب الـ31 عاما والذي سيتمم سنته الـ32 خلال أسابيع قليلة رحل عن الدوري الإنجليزي رسميا بعد رحلة بدأت في 2004 مع أرسنال ثم شهدت تحوله إلى يونايتد سنة 2012.

وأعلن النادي التركي عبر موقعه الالكتروني أنه يوجه الدعوة لجماهيره لحضور حفل توقيع اللاعب على عقده الجديد والذي يربطه بالنادي لسنوات.

فان بيرسي الذي طار حرفيا لتسجيل هدف ولا أروع مع منتخب هولندا في كأس العالم 2014 رحل عن يونايتد بعد خلاف مع مدربه لويس فان جال.

لويس فان جال طلب من المهاجم الهولندي بذل مجهود أكبر في التدريبات، لكن الأخير كان مقتنعا بأن أوان الرحيل قد جاء، واتجه لتجربة جديدة مع النادي التركي.

ويجتمع فان بيرسي مع صديقه القديم لويس ناني في سبورتنج لشبونة.

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