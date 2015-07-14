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جدول مباريات بيتيس – متى سيلعب عمرو طارق أمام ميسي ورونالدو

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جدول مباريات بيتيس – متى سيلعب عمرو طارق أمام ميسي ورونالدو جدول مباريات بيتيس – متى سيلعب عمرو طارق أمام ميسي ورونالدو

أجريت قرعة الدوري الإسباني يوم الثلاثاء والذي ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل وحتى 15 مايو 2016 وسيشهد مشاركة لاعب مصري للمرة الثانية في تاريخ المسابقة.

عمرو طارق مدافع بيتيس والذي انضم له حديثا من الجونة سيتعين عليه مواجهة مهاجمين من الفئة الأولى مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكريم بنزيمة وسواريز ونيمار وغيرهم.

لكن متى سيواجه المدافع المصري هؤلاء النجوم في الليجا.

ريال بيتيس سيواجه ريال مدريد مبكرا حيث يحل ضيفا عليه في سانتياجو بيرنابيو في الجولة الثانية يوم 30 أغسطس المقبل وبعدها بجولتين سيكون على المدافع المصري مواجهة هجوم فالنسيا في المستايا.

في الجولة الثانية عشر يوم 8 نوفمبر سيستضيف فريق ريال بيتيس القطب الثاني في مدريد فريق أتليتكو.

وسيواجه عمرو طارق الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار في المرة الأولى يوم 20 ديسمبر في الجولة الـ17 على ملعب كامب نو قبل أن يعود لمواجهة رونالدو ورفاقه في الدور الثاني يوم 24 يناير.

وسيواجه بيتيس فريق أتليتكو مدريد مجددا يوم 3 أبريل قبل أن يلعب أمام ميسي وسواريز ونيمار مجددا يوم 1 مايو قبل نهاية الدوري بأسبوعين.

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