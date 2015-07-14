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سكاي سبورتس: ستيرلنج يجتاز الكشف الطبي لمانشستر سيتي

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سكاي سبورتس: ستيرلنج يجتاز الكشف الطبي لمانشستر سيتي سكاي سبورتس: ستيرلنج يجتاز الكشف الطبي لمانشستر سيتي

بات مانشستر سيتي على بعد خطوة من الحصول على توقيع رحيم ستيرلنج نجم ليفربول هذا الصيف بحسب سكاي سبورتس.

اللاعب صاحب الـ20 عاما سيصبح أغلى إنجليزي في تاريخ صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمانشستر سيتي سيدفع 49 مليون جنيه سترليني لحساب ليفربول مقابل ضم ستيرلنج.

وقال برندن رودجرز المدير الفني لليفربول إن رحيم ستيرلنج يرحل عن النادي بشكل طيب.

رحيم ستيرلنج حين ينضم إلى سيتي سيلعب رفقة ديفيد سيلفا وسيرخيو أجويرو ويايا توريه، ولازال النادي الإنجليزي يأمل كذلك في ضم كيفن دي بروين من فولفسبورج الألماني.

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