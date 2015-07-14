لا باريزيان: سان جيرمان يتفق مع دي ماريا.. ويتحرك بسرعة لحسم الصفقة

اتفق باريس سان جيرمان مع لاعب الوسط الأرجنتيني أنخل دي ماريا على بنود عقده الشخصي، وبات قريبا من حسم الصفقة لو وافق مانشستر يونايتد على رحيل نجمه الأعسر.

دي ماريا لم يكن موفقا في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، وهذا جعله يجلس بديلا في أخر مباريات الفريق.

هذا الأمر جعل اللاعب مرشحا للرحيل عن النادي رغم أنه حين انتقل ليونايتد كان أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ75 مليون يورو.

وقالت صحيفة لا باريزيان الفرنسية إن سان جيرمان اتفق مع دي ماريا على تفاصيل عقده، وأن الأرجنتيني متحمس للصفقة كونه لم يستطع هو وأسرته التأقلم على الحياة في مدينة مانشستر.

وأكدت وسائل الإعلام البريطانية أن سان جيرمان قال لدي ماريا إن النادي الفرنسي سيدفع 200 الف استرليني اسبوعيا كراتب له، وهو ما يتقاضاه حاليا من يونايتد.

ويتبقى لـ سان جيرمان الاتفاق مع يونايتد وإقناع النادي الإنجليزي بالتخلي عن لاعب رائع بعد موسم واحد لم يكن موفقا فيه.

وسان جيرمان يعرض على يونايتد 65 مليون يورو بحسب التقرير الفرنسي.