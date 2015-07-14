اتحاد موثقى الشهر العقارى: سنقاضى صناع فيلم "نوم التلات" لوقف عرضه

أكد اتحاد موثقى الشهر العقارى، أنهم كلفوا لجنة المساندة القضائية والقانونية بالاتحاد بإعداد تقرير قانونى ومهنى عن الفيلم السينمائى الجديد "نوم التلات" بطولة الفنان هانى رمزى، الذى تدور أحداثه وفقا لما أعلنه صناع الفيلم فى إطار درامى كوميدى حول موثق بالشهر العقارى.

وأكد اتحاد موثقى الشهر العقارى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد بصدد اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية ضد صناع فيلم "نوم التلات" والمطالبة قضائيًّا بوقف عرضه والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية فى حال تعرض الفيلم بالإساءة، أو النقل غير الموضوعى لهم ولمهنتهم حيث من المقرر عرضه خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الاتحاد، أنه تسود حالة من الترقب فى أوساط الموثقين المصريين وجميع موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومتابعة قانونية ومهنية من اتحاد موثقى مصر، فى انتظار العرض الأول للفيلم السينمائى الجديد "نوم التلات".

وأكد الاتحاد أن الشهر العقارى شهد مؤخرًا العديد من الهجمات الإعلامية غير المبررة، وغير الموضوعية، ونقل صورة سيئة للمجتمع عن حقيقة مهنتهم، وواقع عملهم الوظيفى والصعوبات التى يواجهها موظفو الشهر العقارى كافة أثناء ممارسة عملهم يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

ويأمل موثقو الشهر العقارى أن يتناول الفيلم مهنتهم بحيادية وموضوعية بعيدًا عن الإساءة لهم ولمهنتهم والإضرار بهم، وتشويه صورتهم أمام المجتمع المصرى والعربى.