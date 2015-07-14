أخبار عاجلة

أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
260 فنان من 23 دولة يشاركون في صالون الجنوب الدولي بالأقصر -
طلاب الثانوية يؤدون اختبار اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد التجريبي لـ"البوكليت"​ -
الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اتحاد موثقى الشهر العقارى: سنقاضى صناع فيلم "نوم التلات" لوقف عرضه

Google+ Print
اتحاد موثقى الشهر العقارى: سنقاضى صناع فيلم "نوم التلات" لوقف عرضه اتحاد موثقى الشهر العقارى: سنقاضى صناع فيلم "نوم التلات" لوقف عرضه
أكد اتحاد موثقى الشهر العقارى، أنهم كلفوا لجنة المساندة القضائية والقانونية بالاتحاد بإعداد تقرير قانونى ومهنى عن الفيلم السينمائى الجديد "نوم التلات" بطولة الفنان هانى رمزى، الذى تدور أحداثه وفقا لما أعلنه صناع الفيلم فى إطار درامى كوميدى حول موثق بالشهر العقارى.

وأكد اتحاد موثقى الشهر العقارى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد بصدد اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية ضد صناع فيلم "نوم التلات" والمطالبة قضائيًّا بوقف عرضه والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية فى حال تعرض الفيلم بالإساءة، أو النقل غير الموضوعى لهم ولمهنتهم حيث من المقرر عرضه خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الاتحاد، أنه تسود حالة من الترقب فى أوساط الموثقين المصريين وجميع موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ومتابعة قانونية ومهنية من اتحاد موثقى ، فى انتظار العرض الأول للفيلم السينمائى الجديد "نوم التلات".

وأكد الاتحاد أن الشهر العقارى شهد مؤخرًا العديد من الهجمات الإعلامية غير المبررة، وغير الموضوعية، ونقل صورة سيئة للمجتمع عن حقيقة مهنتهم، وواقع عملهم الوظيفى والصعوبات التى يواجهها موظفو الشهر العقارى كافة أثناء ممارسة عملهم يوميًّا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

ويأمل موثقو الشهر العقارى أن يتناول الفيلم مهنتهم بحيادية وموضوعية بعيدًا عن الإساءة لهم ولمهنتهم والإضرار بهم، وتشويه صورتهم أمام المجتمع المصرى والعربى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد