3 فوائد يحصل عليها الجسم إذا توقفت عن تناول الخبز أهمها زيادة الطاقة

الصيف هو الوقت المثالى لتطبيق نظام غذائى صحى، لذلك كشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، عما يجب أن تعرفه إذا توقفت عن تناول الخبز.

1- تفقد الوزن الزائد الناجم عن المياه المتراكمة فى الجسم.

>وذلك لأن الخبز الغنى بالكربوهيدرات وحمض اللبنيك يعزز تراكم المياه بالجسم.

2- تنسى كل شىء عن الشعور بالجوع

>الكربوهيدرات المصنعة بكميات كبيرة فى الخبز الأبيض، هذه الكربوهيدرات تسبب قفزة فى نسبة السكر فى الدم، والذى ينخفض بعد ذلك بشكل حاد.

وترسل هذه الظواهر الشاذة رسائل متضاربة إلى الدماغ التى تزيد من الشعور بالجوع وتسبب زيادة الوزن.

ولذلك يجب استبدال الخبز الأبيض المصنوع من القمح والحبوب الكاملة التى تنظم السكر فى الدم.

3- سيكون لديك مصدر إضافى للطاقة، وتحسين عملية الهضم

>لا يحتوى الخبز الأبيض على الألياف المطلوبة لعمل الأمعاء وتعزيز الهضم، ولهذا السبب بالتحديد، يسبب الخبز الأبيض الإمساك ومشاكل فى الهضم.

لذلك يجب استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة، لعمل الجهاز الهضمى بشكل طبيعى.