شرطة الفجيرة تدعوكم للتعرف على طفل ضائع

ناشدت القيادة العامة بشرطة الفجيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة أفراد الجمهور، لمساعدتها في التعرف على الطفل المبينة صورته أعلاه، داعية كل من يتعرف على صورة الطفل التائه والبالغ من العمر 10 سنوات من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ضرورة الاتصال على رقم الطوارئ (999) أو على الأرقام التالية 092051100 (092051279).

وقال المقدم الدكتور سعيد محمد الحساني ، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الفجيرة، في حديث خاص للـ " البيان" : إن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ، و تم العثور عليه مساء أمس الأول في مدينة الفجيرة من قبل احد الاشخاص.

وحتى هذه اللحظة لم تتلق الشرطة أية بلاغات عن ضياع طفل في إمارة الفجيرة وضواحيها والمناطق المجاورة لها، وعليه تمت مناشدة الجمهور للتعاون والتعرف على هوية الطفل الضائع ليتم تسليمه لذويه.

وأكد أن الطفل يتلقى الرعاية والاهتمام التامين، وأنه بصحة جيدة .