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تموين أسوان ترفع درجة الاستعداد .. وتوقف إجازات المفتشين استعدادا لعيد الفطر

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تموين أسوان ترفع درجة الاستعداد .. وتوقف إجازات المفتشين استعدادا لعيد الفطر تموين أسوان ترفع درجة الاستعداد .. وتوقف إجازات المفتشين استعدادا لعيد الفطر

 

أرشيفية

قال حسام العربي وكيل وزارة بأسوان، إنه تم تشديد الرقابة التموينية علي جميع الأنشطة، مع متابعة الأسواق بصفة يومية استعداداً لعيد الفطر المبارك، بجانب أنه تم رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين بالمديرية ووقف إجازات جميع مفتشي التموين لتحقيق الرقابة المطلوبة.

وشدد على  علي تكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية،  للتأكد من حصول المواطنين علي احتياجاتهم اليومية في سهولة ويسر وبالأسعار المحددة، لافتاً بأنه تم طرح كميات كبيرة من الأسماك بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، وخاصة خلال أيام عيد الفطر، بجانب توافر كميات من اللحوم السودانية بأسعار 40 جنيه للكيلو بمختلف المجمعات الاستهلاكية ، في حين أنه يتم أيضاً متابعة وصول حصص البوتاجاز والمواد البترولية من البنزين والسولار للمحافظة والإشراف علي توزيعها حيث أنها متوافرة بشكل ثابت مع طرح كميات إضافية من الدقيق الفاخر والمسلي والزيوت بجميع منافذ المجمعات، لتلبية مطالب المواطنين بالشكل المطلوب.

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