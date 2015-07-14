مصر تشارك بمؤتمر الالتهاب الكبدى بأمريكا بعرض تجربتها فى التخلص من فيروسC

تعقد المنظمة الدولية للمؤتمرات الطبية مؤتمرها الدولى السنوى الخامس للالتهاب الكبدى بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "مواجهة العالم للتخلص من الالتهاب الكبدى الفيروسى وبالذات فيروس سى ومضاعفاته"، فى الفترة من 20-23 يوليو الجارى بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية فلوريدا.

وقال الدكتور حسنى سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، إنه تمت دعوته لاستعراض البحث الذى قام بإجرائه من خلال محاضرة سيلقيها بعد إجراء مقارنة عن استخدام عقار السوفالدى ومثيله المصرى لعلاج فيروس سى بين المرضى المصريين.

وأشار إلى أنه قام بعمل دراسة مقارنة بين فاعلية السوفالدى المستورد بمثيله المصرى من حيث الأعراض الجانبية والفاعلية، حيث شملت الدراسة 105 مرضى مصابين بفيروس سى ولم يتم علاجهم من قبل بأى علاج للفيروس، وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات تضم كل منهم 35 مريضا المجموعة الأولى والثانية تم علاجهم بالنظام الثلاثى باستخدام الإنترفيرون والسوفالدى والريبافيرين، حيث كان السوفالدى الأصلى الأمريكى فى المجموعة الأولى والبديل المصرى فى المجموعة الثانية لمدة 3 شهور.

وأشار إلى أن المجموعة الثالثة كان العلاج الثنائى باستخدام الريبافيرين والسوفالدى الأمريكى أو البديل المصرى لمدة 6 شهور وبدراسة الأعراض الجانبية فى كل المجموعات كانت متشابهة وبنفس النسب وتمثلت فى اضطراب الهضم (40%) وإجهاد عام (45%) ونقص نسبى فى الهيموجلوبين (35%) وكلها كانت طفيفة وتم علاجها واستمر العلاج موضحا أنه بدراسة الفعالية للتخلص من فيروس سى كانت النتائج أيضا متشابهة حيث تم التخلص من الفيروس ونجاح العقارين بنسبة 95: 97% وهو ما يعتبر نسبة نجاح ممتازة وعالمية لكلا العقارين.

وأشار الدكتور حسنى سلامة إلى أنه مازالت الدراسة مستمرة للوقوف على الاستجابة الدائمة للفيروس بعد مرور 3 : 6 شهور بعد انتهاء فترات العلاج المقررة لكل مجموعة.