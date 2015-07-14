اشتباك بالأيدى بين محام وأمين شرطة داخل قاعة محكمة العاشر من رمضان

شهدت محكمة العاشر من رمضان، منذ قليل، مشادة كلامية بين أمين شرطة "س.ع" والمحامى "و.غ" تطورت إلى اشتباك بالأيدى والسب والقذف علنا بين الطرفين داخل القاعة.

ونشبت المشادة بسبب انتظار المحامى لتجديد حبس متهم، واعترض أمين الشرطة على انتظاره داخل قاعة التجديد قائلا له "اطلع برا ومتقفش هنا"، الأمر الذى اضطر المستشار محمد الأشرف رئيس المحكمة للتدخل لفض المشكلة، واحتواء الأمر وسماع الشهود فى الواقعة بحضور أعضاء اللجنة النقابية للمحكمة.

ومن جانبه شدد محمد فريد الزغبى ومحمد أبو الف المحاميان اللذان شهدا الواقعة والمصالحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على ضرورة حزم الأمور بين المحامين وأفراد الشرطة لعدم تطور الأمور أكثر من ذلك، احتراما للكيان القضائى والتنفيذى الذى يفصل فى أمور المواطنين وحفظا على وقار المهنة واحترام القانون.