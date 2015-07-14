الأولى مكرر علمى علوم: طرق التدريس المتبعة فى المدارس الحكومية "خاطئة"

قالت إيثار عبده محمد عبدالله الطالبة بمدرسة المنيا الثانوية الجديدة للبنات والحاصلة على المركز الأول مكرر بشعبة علمى علوم بمجموع ٤١٠ درجة، إنها تدين كل الفضل لوالدها ولجدتها اللذين كانا يقومان بتوصيلها للحصول على الدروس الخصوصية.

وأضافت لـ"اليوم السابع، أنها كانت تذاكر مدد تتراوح من 6 إلى 8 ساعات يوميا وأن قدوتها فى الحياة والدها الذى يعمل رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة المنيا ووالدتها الدكتورة أمل أنور عبد العزيز الأستاذة بكلية التربية بقسم علم النفس، مؤكدة أنها لا تتابع الأحداث السياسية إلا الأحداث الكبيرة منها التى تتناولها وسائل الإعلام.

وأوضحت إيثار أنها تهوى الرسم وأنها تنتقد طرق التعليم والتدريس المتبعة فى المدارس الحكومية، مطالبة بالاهتمام بالمداس وتغير نظم التعليم حتى لا يلجأ الطلاب إلى الدروس الخصوصية.

وتابعت: أن لها 4 من الاشقاء وهم أحمد وهو الأكبر وهو طالب بكلية الطب وآلاء طالبة بكلية العلاج الطبيعى ومنة الله بالصف الأول الثانوى والشقيق الأصغر محمد بالصف الرابع الابتدائى.

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