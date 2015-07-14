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الثالث مكرر علمى رياضة: ذاكرت 12 ساعة يوميا والدروس مش كل حاجة

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الثالث مكرر علمى رياضة: ذاكرت 12 ساعة يوميا والدروس مش كل حاجة الثالث مكرر علمى رياضة: ذاكرت 12 ساعة يوميا والدروس مش كل حاجة
قال مصطفى مجدى مصطفى محمد هنداوى، الثالث مكرر بأوائل الثانوية العامة بمدرسة الشهيد طيار أسامة أحمد الثانوية التجريبية، بإدارة شرق مدينة نصر: "الحمد لله تمكنت من الحصول على مجموع 409 ونصف درجة ولم أتوقع هذه النتيجة وسعدت أننى من الأوائل".

وأضاف الثالث مكرر فى تصريحاتٍ له: "كنت بذاكر كل يوم من 10 إلى 12 ساعة، والدروس مش كل حاجة أنا كنت باخد دروس فى العربى والفيزياء والرياضة، وباقى المواد كنت بعتمد على المراجعات زى مادة الكيمياء والإنجليزى، وحلمى أدخل كلية هندسة قسم بترول"، موجّهًا رسالة شكر لعائلته قائلا: "محدش سابنى فيهم ومن غيرهم ماكنتش هوصل للنتجية دى".


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