الخامسة مكرر أدبى: "كنت بذاكر 10 ساعات.. وأتمنى الالتحاق بكلية الألسن"

قالت إسراء رجب عبدالفتاح، الأولى شعبة أدبى بمحافظة الإسكندرية والخامس مكرر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها اعتمدت على الكتاب المدرسى فى مذاكرتها طوال العام الدراسى ومراجعتها النهائية، وأشارت إلى أن مدة مذاكرتها تصل إلى 6 ساعات متواصلة فى الأيام العادية وفى فترة الامتحانات وصلت إلى 10 ساعات.

وقدمت الأولى بمحافظة الإسكندرية نصيحة لطلاب الثانوية العامة أنهم يبدأوا المذاكرة فى بداية العام الدراسى ولا يؤجلون الأجزاء الصعبة فى المنهج ويصرون على فهمها ومذاكرتها جيداً لكى يجتازوا صعوبة الامتحانات فى نهاية العام.

وقالت: أتمنى دخول كلية الألسن وهى الأمنية التى كنت أحلم بها طوال حياتى.