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مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى مطار أسيوط أول أغسطس

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مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى مطار أسيوط أول أغسطس مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى مطار أسيوط أول أغسطس

 

ارشيفية

صرح الطيار سامح الحفني، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المقرر استأنف للطيران لرحلاتها من وإلى مطار أسيوط الدولي، اعتبارًا من شهر أغسطس القادم، وذلك بعد تعليق رحلاتها إليه بسبب أعمال الصيانة والتطوير ورفع كفاءة المطار.

وأضاف الحفني،  أن مطار أسيوط الدولي يعد من المطارات الهامة التي تخدم صعيد مصر وتربطه ببعض الوجهات بالدول العربية الشقيقة، هذا وسوف تصل أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار أسيوط يوم 2 أغسطس القادم.

ومن جانبه صرح الطيار حلمى رزق، رئيس شركة إكسبريس، أن الشركة تسيير 6 رحلات أسبوعيًا إلى مطار أسيوط الدولي لخدمة أهالي الصعيد وربط القاهرة بمحافظات الوجه القبلي.

يذكر،  أن شركة إكسبريس تغطى 3 وجهات أخرى بصعيد مصر لتربطه بالعاصمة حيث تُسير الشركة 5 رحلات أسبوعيًا من و إلى مطار سوهاج، بخلاف 14 رحلة إلى الأقصر و 27 أخرى لأسوان، و ذلك حرصًا منها على تلبية رغبات الركاب فى محافظات الصعيد و تقديم خدمات السفر المتميزة لهم.

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