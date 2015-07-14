وليد يوسف ناعيا الكاتبة منى نور الدين.. أجيال كاملة تأثرت بمسلسلاتها

نعى المؤلف وليد يوسف، رحيل الكاتبة منى نور الدين التى وافتها المنية اليوم الثلاثاء،موضحا انها أثرت فى أجيال باكملها من خلال اعمالها التى تميزت باللغه المهذبه والتعبيرات الراقية.

> وكتب وليد عبر صفحته بموقع فيس بوك.”وداعا الكاتبه الرقيقه فارسه الرومانسيه..مني نور الدين/السلامللك والحرملك. وهوانم جاردن سيتي/وغيرها من المسلسلات التي اثرت في اجيال كامله..حيث اللغه المهذبه والتعبيرات الراقيه/البقاء والدوام لله.”

و تخرجت الكاتبة الراحلة من كلية الاداب في جامعة القاهرة. وفي عام 1980 قدمت قصة “النساء يعترفن سراً” إلى التلفزيون. وبعدما أشادت بها مديرة الرقابة تعاقدت معها شركة “صوت القاهرة” على تحويل القصة الى مسلسل تلفزيوني فكتبت السيناريو والحوار ،وحمل المسلسل الاسم نفسه ،وقام ببطولته صلاح ذو الفقار وليلى فوزي وجميل راتب ويوسف شعبان، وأخرجه حسن سيف الدين الذي قدم معها لاحقاً مسلسلات “جواري بلا قيود” لكرم مطاوع وبوسي، و”الحرملك” لمطاوع ويوسف أيضاً. وتوالت أعمالها عقب ذلك. ومنها “بلاغ للنائب العام” و”العزف على أوتار ممزقة” و”هوانم غاردن سيتي” و”همسات في العاصفة” و”كلمات” وغيرها.

وكانت رحمها الله بصدد تقديم مسلسل “كحل الهوانم” مع المخرج أحمد صقر.