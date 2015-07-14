مركز تسوّق صديق للبيئة قريباً بالصين

صمّم المهندس فنسنت كاليبو مركزاً مذهلاً للتسوق سيسمّى "ودن أورشيدز"، وسيبنى في المستقبل على نهر اليانغتسي بمقاطعة "جيانغشي" الصينية، وراعى في عمله وضع خطط صديقة للبيئة، واعتمد الأزهار "ثيمة" للتصميم.

يشجّع هذا التصميم على استخدام الطاقة المتجددة، ويتسع لـ200 متجر، ويستغل كلّ مساحة ممكنة للعمل، ويؤمل أن يتمكّن المشروع من تقليل انبعاثات الكربون في الصين وإعادة تدوير جزء من النفايات.

فضلاً عن جمع وتصفية ماء الأمطار، فإن المبنى سيعمل على الاستفادة القصوى من ضوء النهار بواسطة أنابيب الطاقة الشمسية، فضلاً عن توربينات الرياح لتوفير مصدر مستدام للطاقة.

يهدف المشروع إلى تحقيق الترابط بين التاريخ والجغرافيا والمناخ الاستوائي في هذه المنطقة، كما إلى التخفيف من آثار تغيّر المناخ بحلول مبتكرة للاستخدامات التجارية والثقافية، كما يحقّق فكرة الاستدامة من خلال تطبيق مبادئ التصميم المستدام الحديث. علماً أن ما تقدّم يشمل تقليل الكربون، والبنية التحتية الخضراء، ومصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الذكية، ومواد البناء الطبيعية وتقنيات البناء المبتكرة.

يحوي المركز مساحات خضراء زراعية تغذيها المياه التي تم جمعها في مواقف السيارات والشوارع والساحات العامة. فضلاً عن مجموعة من المحلات التجارية، يضمّ المجمع في خططه فكرة بناء مكتبة عامة، ومركز رياضي، ومكان للأطعمة العضوية، وأسواق للمزارعين.

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