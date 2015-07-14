«الزراعة»: 35 طن سمك و15ألف علبة كعك بأسعار مخفضة في منافذنا بالمحافظات

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز الحدائق والمتنزهات التابعة لها، وتوفير كميات بأسعار مخفضة من السلع والمواد الغذائية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك للتيسير على المواطنين.

وأعلنت الوزارة، عن طرح 35 طن من أسماك الفيليه، السردين، البربوني، المكرونة، الجمبري، البلطي، والبوري، بمنافذها المختلفة الثابتة والمتنقلة بكافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن 10 طن من أسماك الرنجة، و 28 طن من الدواجن، 36 طن من الخضر، و18 طن من الفاكهة، بالاضافة الى 15 ألف علبة كعك وبسكويت.

وفيما يتعلق بالحدائق والمتنزهات، قالت الوزارة انه تم إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان ايام العيد، ووضع خطة تنفيذية لمواجهة الازدحام والمُحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو في أبهى صورها لاستقبال الزائرين خلال العيد، فضلاً عن زيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة تصل إلى 18 منفذًا للدخول ومنع تكدس الزوار على الأبواب وزيادة العاملين على هذه الأبواب للتيسير على الزائرين.

وأوضحت الوزارة انه تم كتابة لوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات واماكن تواجدها في الطبيعة وطرق التغذية وفترة التكاثر وفترة الحياة، بالاضافة الى زيادة عدد الأسهم الإرشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة لمُساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية الخاصة بالحديقة أثناء الزيارة.

وتابع البيان انه سيتم عمل عروض بانوراما للحيوانات والفقس والولدات الصغيرة التى ولدت خلال الشهور الماضية ومنها (أيل أوروبي – أبوعُق – فقص طاووس – فقس أمازون – فقس دره خضراء هندية –فقس ببغاء رمادي – فقس بجع أبيض ) حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، فضلاً عن عرض تدريبي لسباع البحر، وإعادة صيانة قطار فرس النهر لتمكين الزائرين المرور داخل بحيرات فرس النهر لمُشاهدة ومُتابعة سلوكيات الحيوانات .

وفي سياق متصل تم تجهيز كافة المسطحات الخضراء التابعة للوزارة من حيث الري والتسميد والتمكين لتناسب الزائرين، وعمل نوبتجيات من المهندسين والفنيين والعمال وتوزيعهم على كافة الحدائق، والتأكد من تأمين كافة الحدائق بالتنسيق مع مديريات الأمن، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الصحة للتعامل مع الطوارئ، كما يستقبل المتحف الزراعي وكافة المتاحف الموجودة به الزائرين طول ايام العيد حيث تم التشديد على كافة المرشدين والمتخصصين بالتواجد طوال ايام العيد.